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Sina'da 30 terörist öldürüldü

askeri sözcüsü tarafından bugün yayınlanan açıklamada anti-terör kuvvetlerinin, başkent Kahire’nin doğusunda Kuzey Sina’da terör örgütüne karşı yaptığı saldırılarda bir hafta içinde en az 30 teröristin öldürüldüğü, 3 subayın öldüğü ve iki askerin de yaralandığı bildirildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 15:11
Sina'da 30 terörist öldürüldü

Sözcü Tamer al-Refaay tarafından yapılan açıklamada, asker ve polis güçlerinin son bir hafta içinde 173 kişiyi gözaltına aldığını, silah yüklü 10 aracın ve 74 patlayıcı cihazın imha edildiği kaydedildi. Mısır'da geçen eylül ayında Sina'da teröre karşı başlatılan "Sina 2018" operasyonundan bugüne kadar 238 teröristin öldürüldüğü, 35 askerin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Açıklamada, Mısır'da seçilen ilk sivil devlet başkanı olan 'nin, 2013'de bir askeri darbeyle devrilmesinin ardından Sina'nın kuzeyinde terör olaylarının başladığına da dikkat çekildi.

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Sina'da 30 terörist öldürüldü
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