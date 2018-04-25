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Trump, ‘’ ifadesini kullandı

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Trump, ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullandı
ABD Başkanı , Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin yazılı açıklamasında, Ermenice 'Büyük Felaket' anlamına gelen '' ifadesini kullandı. Ermeni iddialarını protesto eden bir grup Türk ise Chicago'da gösteri yaptı. Bu arada Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı basın açıklamasında ise Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, ABD askerlerinin Suriye'den ülkelerine dönmesini istediğini, ancak bu ülkede İran'ın etkin olmasını da istemediğini vurguladı.
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Trump, ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullandı
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