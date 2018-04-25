Trump, ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullandı

ABD Başkanı Donald Trump
, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin yazılı açıklamasında, Ermenice 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern
' ifadesini kullandı. Ermeni iddialarını protesto eden bir grup Türk ise Chicago'da gösteri yaptı. Bu arada Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı basın açıklamasında ise Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, ABD askerlerinin Suriye'den ülkelerine dönmesini istediğini, ancak bu ülkede İran'ın etkin olmasını da istemediğini vurguladı.