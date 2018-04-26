AFAD’ın kurduğu çadırkenti Mehmetçik koruyor

Zeytin
Dalı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Afrin'de, AFAD
tarafından kurulan çadırkentte, Doğu Kalamun
'dan gelen ailelere barınma imkanı sağlanıyor. Çadırkentin güvenliği, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) unsurlarınca sağlanıyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından, AFAD tarafından Afrin'in Mahmudiye bölgesinde kurulan çadırkente ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Çadırkent ve bölgeyi koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda, "AFAD kurdu Mehmetçik koruyor. Afrin/ Mahmudiye'de kurulan çadırkentte, Doğu Kalamun'dan gelen ailelere barınma imkanı sağlanıyor" ifadesi yer aldı.