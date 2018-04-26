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’ın kurduğu çadırkenti Mehmetçik koruyor

Teröristlerden temizlenen Afrin’de kurulan çadırkente aileler yerleşmeye başladı. Bölge Mehmetçiğin koruması altında

AFAD’ın kurduğu çadırkenti Mehmetçik koruyor
Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Afrin'de, tarafından kurulan çadırkentte, 'dan gelen ailelere barınma imkanı sağlanıyor. Çadırkentin güvenliği, () unsurlarınca sağlanıyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından, AFAD tarafından Afrin'in Mahmudiye bölgesinde kurulan çadırkente ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Çadırkent ve bölgeyi koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda, "AFAD kurdu Mehmetçik koruyor. Afrin/ Mahmudiye'de kurulan çadırkentte, Doğu Kalamun'dan gelen ailelere barınma imkanı sağlanıyor" ifadesi yer aldı.
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AFAD’ın kurduğu çadırkenti Mehmetçik koruyor
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