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Hırsızlık görüntüleri istifa getirdi

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Hırsızlık görüntüleri istifa getirdi
İspanya Başbakanı 'un müttefiklerinden ve Madrid Bölgesel Hükümeti Başkanı Cristina Cifuentes, 2011'de bir kozmetik dükkanından yüz kremi çaldıktan sonraki görüntülerinin basına yansımasının ardından istifa etti. Görüntülerde, Cifuentes bir kozmetik mağazasının deposunda bir güvenlik görevlisinin nezaretinde çantasını boşalttığı ve ardından güvenlik görevlisine bir miktar para verdiği göze çarptı. Cifuentes hakkında daha önce de hiçbir derse girmeden master aldığına dair iddialar gündeme gelmişti.
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Hırsızlık görüntüleri istifa getirdi
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