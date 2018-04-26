Hırsızlık görüntüleri istifa getirdi

İspanya
Başbakanı Mariano Rajoy
'un müttefiklerinden ve Madrid Bölgesel Hükümeti Başkanı Cristina Cifuentes, 2011'de bir kozmetik dükkanından yüz kremi çaldıktan sonraki görüntülerinin basına yansımasının ardından istifa etti. Görüntülerde, Cifuentes bir kozmetik mağazasının deposunda bir güvenlik görevlisinin nezaretinde çantasını boşalttığı ve ardından güvenlik görevlisine bir miktar para verdiği göze çarptı. Cifuentes hakkında daha önce de hiçbir derse girmeden master aldığına dair iddialar gündeme gelmişti.