‘Hükümet binalarına haç asılacak’ kararı

Almanya
'da, Berlin
'in çok kültürlülük ve açık kapı politikalarına karşıtlığıyla bilinen Bavyera
eyaleti, hükümet binalarının girişine haç işareti asma kararı aldı. Eyalet Başbakanı Hıristiyan Sosyal Birlik partili Markus Söder, haçın "Bavyera'nın kimliği ve yaşam biçiminin temel bir sembolü" olduğunu ileri sürerken, bu karar din adamları arasında eleştirildi. Deutche Welle'ye konuşan kilise hukuku uzmanı Hans Michael Heinig, kararın devletin dini-ideolojik açıdan "tarafsızlık" sorumluluğunu zedelediği görüşünü dile getirdi.