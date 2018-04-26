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‘Hükümet binalarına haç asılacak’ kararı

Giriş Tarihi: 26.4.2018
‘Hükümet binalarına haç asılacak’ kararı
'da, 'in çok kültürlülük ve açık kapı politikalarına karşıtlığıyla bilinen eyaleti, hükümet binalarının girişine haç işareti asma kararı aldı. Eyalet Başbakanı Hıristiyan Sosyal Birlik partili Markus Söder, haçın "Bavyera'nın kimliği ve yaşam biçiminin temel bir sembolü" olduğunu ileri sürerken, bu karar din adamları arasında eleştirildi. Deutche Welle'ye konuşan kilise hukuku uzmanı Hans Michael Heinig, kararın devletin dini-ideolojik açıdan "tarafsızlık" sorumluluğunu zedelediği görüşünü dile getirdi.
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‘Hükümet binalarına haç asılacak’ kararı
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