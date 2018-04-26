İsrail’in ayağından vurduğu kız İstanbul’da tedavi altında

İnsan
Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım
Vakfı, Gazze
Şeridi'nde düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü
esnasında İsrail
askerlerince ayağından vurulan 16 yaşındaki yetim kız Meryem Ebu-Matar'ı, tedavi edilmesi için dün İstanbul
'a getirdi. Yaklaşık 7 saat süren bir ameliyat olan Ebu- Matar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Babasını 3 yaşında kaybeden Ebu-Matar, gösterilerin ilk gününde yanında silah, kesici-delici alet bulunmadığı halde vurulmuştu. Ebu-Matar'ın ilk tedavisi Gazze'de gerçekleştirilmiş, ancak tedavi yetersiz kaldığı için Türkiye
'ye sevk edilmişti. 'BÜYÜK YÜRÜYÜŞ YAYILACAK' HAMAS
Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün Batı Şeria
ve Filistin
dışına taşınacağını belirtti. Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başından bu yana 41 Filistinli şehit oldu.