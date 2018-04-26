Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İsrail’in ayağından vurduğu kız İstanbul’da tedavi altında

’in ayağından vurduğu kız ’da tedavi altında

Giriş Tarihi: 26.4.2018
İsrail’in ayağından vurduğu kız İstanbul’da tedavi altında
İnsan Hak ve Hürriyetleri () Vakfı, Şeridi'nde düzenlenen esnasında askerlerince ayağından vurulan 16 yaşındaki yetim kız Meryem Ebu-Matar'ı, tedavi edilmesi için dün 'a getirdi. Yaklaşık 7 saat süren bir ameliyat olan Ebu- Matar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Babasını 3 yaşında kaybeden Ebu-Matar, gösterilerin ilk gününde yanında silah, kesici-delici alet bulunmadığı halde vurulmuştu. Ebu-Matar'ın ilk tedavisi Gazze'de gerçekleştirilmiş, ancak tedavi yetersiz kaldığı için 'ye sevk edilmişti.

'BÜYÜK YÜRÜYÜŞ YAYILACAK'
Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün ve dışına taşınacağını belirtti. Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başından bu yana 41 Filistinli şehit oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail’in ayağından vurduğu kız İstanbul’da tedavi altında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN