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merkezli 5 ilde kalpazan operasyonu: 25 gözaltı kararı

merkezli 5 ilde basan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. Polis, gözaltı kararı çıkarılan 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 08:55 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 08:56
İstanbul merkezli 5 ilde kalpazan operasyonu: 25 gözaltı kararı
Edinilen bilgilere göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, basan şüphelilere yönelik bu sabaha karşı İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Örgüte Üye Olmak", "Parada Sahtecilik" gibi suçlamalar nedeniyle aranan şüphelilerin yakalanması için 38 adrese baskın düzenleyen polis, suç örgütü üyesi çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı.

Gözaltı sayısı hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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İstanbul merkezli 5 ilde kalpazan operasyonu: 25 gözaltı kararı
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