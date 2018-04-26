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Katar'dan 'a cevabı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, " dünya üzerindeki en kötü insani felaketlerden biri halini almaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Giriş Tarihi: 26.4.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 12:18
Katar'dan Suudi Arabistan'a Suriye cevabı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in "ABD'nin 'deki askeri varlığının bedelini Katar'ın ödemesi gerekir." şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi.

"Suriye dünya üzerindeki en kötü insani felaketlerden biri halini almaya başladı. Suriye uluslararası toplum olarak hepimizin sorumluluğundadır." ifadelerini kullanan Al Sani, krize siyasi çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın önceki günkü haberinde, Dışişleri Bakanı Cubeyr, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısındaki ifadelerine işaret ederek, Katar'ın Suriye'deki ABD askerleri için bedel ödemek zorunda olduğunu söylemişti.

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Katar'dan Suudi Arabistan'a Suriye cevabı
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