Macron ABD Kongresi'nde Trump'ı eleştirdi

Emmanuel Macron, yükselen milliyetçiliğin küresel refahı tehdit ettiği uyarısında bulundu. Macron ABD'ye tecritçi politikalara yönelmemesi çağrısı yaptı. Konuşmasında iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadelenin önemine de değinen Macron, çeşitli endüstrileri korumanın söz konusu mücadeleye katılmamak için bir bahane olamayacağını söyledi.

'BAŞKA BİR DÜNYA YOK'

ABD'nin sera gazı salımlarının kısıtlanmasını hedefleyen Paris İklim Anlaşması'na döneceğinden emin olduğunu belirten Macron, "Başka bir Dünya yok" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı'nın konuşması Amerikan Temsilciler Meclisi'nin ve Senatosu'nun üyelerince zaman zaman ayakta alkışlandı.

Diğer ülkelerin liderleri nadiren Amerikan Kongresi'ne hitap ediyor.

Geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı seçilen 40 yaşındaki Macron 3 günlük resmi bir ziyaret için ABD'ye gitmiş, temasları sırasında İran ile yeni bir nükleer anlaşma imazalanmasını istediklerini açıklamıştı.

'TRUMP'I İKNA EDEMEMİŞ OLABİLİRİM'

Macron'un diğer Avrupalı liderlerin çoğunun aksine Trump ile ikili ilişkilerinin iyi olduğu biliniyor. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı, ABD'den ayrılmadan önce Washington'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile nükleer anlaşmadan çekilmemesi konusunda Trump'ı ikna edememiş olabileceğini söyledi.

Macron, "Trump'ın ne yapabileceği konusunda 'içerden alınmış' herhangi bir bilgim yok. Fakat Trump, anlaşmayı savunmak için pek istekli görünmüyor" dedi. Trump, İran ile nükleer anlaşmadan tamamen çekilip çekilmemeye ve bu ülkeye yeniden yaptırımlar uygulamaya başlayıp başlamamaya ilişkin kararını en geç 12 Mayıs'ta açıklayacak.

TRUMP ÖNCE AMERİKA' DİYOR

"Önce Amerika" söylemini benimseyen ABD Başkanı Donald Trump ise geçmişte ticaret savaşlarının iyi olduğunu ve ülkesinin bu savaşları rahatlıkla kazandığını söylemişti.

İthal çelik ve alüminyuma ek vergi getiren Trump, mevcut ticari kuralların ABD için adil olmadığını savunuyor. Trump geçen yıl da ABD'yi, yine ülkesi için adil olmadığını gerekçe göstererek Paris İklim Anlaşması'ndan çekmişti.