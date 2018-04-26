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42 yıl sonra yakalandı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 72 yaşındaki Joseph James DeAngelo adlı eski bir polis, olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Onlarca çocuk ve kadına tecavüz edip, öldürmüş.

Giriş Tarihi: 26.4.2018 13:05 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 13:07
Seri katil 42 yıl sonra yakalandı!

Yetkililer, Sacramento kentinde gözaltına alınan DeAngelo'nun eyalette 1976-1986 yılları arasında 12 kişiyi öldüren, 51 kişiye tecavüz eden ve 120'den fazla evi soyan kişi olduğundan şüpheleniyor.

DeAngelo'nun bazı DNA kanıtlarının eşleşmesinin ardından gözaltına alındığı bildiriliyor. ABD medyası o dönem bu suçları işleyen kişiye "Golden State katili" lakabını takmıştı.

FBI YARDIMCI OLANLARA ÖDÜL VERECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu () 2 yıl önce bu kişinin yakalanmasına yardımcı olacaklara 50 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Tutuklanıp yargılanması halinde savcılar DeAngelo hakkında idam cezası isteyebilir.

'KIZI VE TORUNUYLA YAŞIYORDU'

Sacramento Bee gazetesinin haberine göre Joseph DeAngelo, kızı ve torunuyla birlikte yaşıyordu.Auburn Journal adlı web istesi ise DeAngelo'nun 1979'da dükkanlarda hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polislikten ihraç edildiğini yazmıştı.

ÖLDÜRDÜĞÜ KIZ ÇOCUKLARI VE KADINLARIN YAŞLARI 12-41 ARASINDA

1976-1986 yılları arasında Kaliforniya'daki cinayetler önce eyaletin başkenti Sacramento'da başlamış, daha sonra 'ya ve eyaletin merkezi ile güneyindeki diğer kentlere yayılmıştı. Cinayetleri sonrası nakit para, mücevher ve kimlik kartlarını çalan in öldürdüğü kız çocukları ile kadınların yaşları 12 ila 41 arasında değişiyordu.

Seri katil bilinen son cinayetini Orange County'de işlemiş ve 18 yaşındaki bir kadını tecavüz ettikten sonra öldürmüştü.

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Seri katil 42 yıl sonra yakalandı!
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