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ABD'li senatörlerden skandal teklifi!

ABD kongresi'nde 3 senatör konusunda skandal bir teklifte bulundu. Türkiye'nin Amerika'dan satın alacağı F-35 savaş uçaklarının sevkiyatının durdurulması talep edildi. bu skandal talebin gerekçesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın da sahip çıktığı ABD'li ajanı rahip 'un Türkiye'de tutuklu bulunması...

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 10:23
ABD'li senatörlerden skandal Türkiye teklifi!

ABD Kongresi'nde 3 senatör, F-35'lerin 'ye teslimatını engellemek için kongreye yasa tasarısı sundu. Tasarıda, ABD'li rahip 'un Türkiye'de tutuklu bulunması gerekçe olarak gösterildi.

F-35'LERİN SEVKİYATINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler James Lankford ve Thom Tillis ile Demokrat Partili senatör Jeanne Shaheen, Türkiye'ye verilmesi planlanan yeni F-35 savaş uçaklarının sevkıyatını engellemek için harekete geçti. ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un Türkiye'de tutukluluğunun devam etmesini gerekçe olarak gösteren senatörler, Türkiye'nin stratejik kararlarının ABD'nin çıkarlarına ters düştüğü dile getirerek ilgili yasa tasarısını kongreye sundu.

Türkiye, ABD'den 100'den fazla F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor. Türk şirketlerin, savaş uçakları için parça üretimine geçtikleri ve Ankara'nın ilk uçağını bir yıl içinde teslim almayı planladığı belirtiliyor.

ve PKK bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle İzmir'de tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 16 Nisan'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkemede 35 yıl hapsi istenen Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmiş, mahkeme 7 Mayıs 2018 tarihine ertelenmişti.

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ABD'li senatörlerden skandal Türkiye teklifi!
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