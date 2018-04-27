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İslam işbirliği teşkilatı ve arasında forum teklifi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği'ne İslam işbirliği Teşkilatı ile birlikte bir forum düzenlenmesi teklifinde bulunduğunu belirtti. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Avrupa'nın buna sıcak baktığını dile getirdi

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 10:54
İslam işbirliği teşkilatı ve AB arasında forum teklifi

İslam İşbirliği Teşkilatı () Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı sıfatıyla, Avrupa Briliği () Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Kudüs konusunu görüşecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, OIC ve AB arasında bir forum düzenlenmesini önerdiklerini söyledi.

"AVRUPA SICAK BAKIYOR"

Çavuşoğlu, OIC ve AB arasında bir toplantı düzenlenip düzenlenmeyeceği sorusuna, "Bir forum düzenlenmesini teklif ettk. Bunun hangi düzeyde olacağı, hangi konuları içereceği ve zamanlaması konuları görüşülecek. Biz bugün sonbaharda İstanbul'da bir forum düzenlenmesi teklifinde bulunduk. Prensip olarak Avrupa da buna sıcak bakıyor" diyerek yanıtladı.

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İslam işbirliği teşkilatı ve AB arasında forum teklifi
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