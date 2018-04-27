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’de kalıcı çözüm bulunmalı

ANKARA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018
Suriye’de kalıcı çözüm bulunmalı
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) destek konusunun ele alındığı görüşmede, 'deki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. , 'nin, Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin istikrarı açısından önemli bir unsur olarak değerlendirdiği UNRWA'ya bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin Filistin konusundaki duyarlılığına işaret eden Guterres de UNRWA için desteğin sürmesini beklediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye konusunda ise Suriyelilerin kalıcı barış ve huzura kavuşmaları için soruna siyasi çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.
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Suriye’de kalıcı çözüm bulunmalı
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