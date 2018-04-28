Kalpleri çıkarılarak kurban edilmişler

Latin Amerika
ülkesi Peru'da arkeologlar, 550 yıl önce toplu şekilde kurban edildiği sanılan 140 çocuğa ait kemik kalıntıları buldu. Uluslararası bir ekip tarafından yürütülen kazılarda, ülkenin kuzeyinde 550 yıl öncesine ait, yaşları 5 ila 14 arasındaki 140 çocuğa ve 200 yavru lamaya ait kalıntılar bulundu. Arkeolojik kalıntılardan çocukların bir törende kurban edildiği, kalplerinin çıkarıldığı ve sonra batıya bakan yamaca, lamaların ise doğuya bakacak şekilde gömüldüğü tespit edildi. Çocukların ve lamaların Chimu medeniyeti döneminde kurban edildiği sanılıyor.