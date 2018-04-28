Prensin adı belli oldu

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Prensi William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın bebeklerinin ismi belli oldu. Kensington Sarayı
'ndan yapılan açıklamada, çiftin yeni doğan oğullarına Prens Louis Arthur Charles adını verdiği belirtildi. Prense, dedesi Prens Charles
ve büyük amcası Louis Mountbatten'in adları verilmiş oldu. Çiftin üçüncü çocuğu olan kraliyet ailesinin en yeni üyesi, 23 Nisan'da Londra
'da St. Mary's Hastanesi'nde dünyaya gelmişti. William ve Middleton çiftinin George adında bir oğlu ve Charlotte adında bir kızı daha var.