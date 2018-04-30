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'a karşı ABD- ittifakı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Ppompeo, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Ortadoğu ülkelerine yapıyor. 'nun Ortadoğu'da ilk ziyaret ettiği ülke oldu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr ile görüşen Pompeo 'ın bölgede istikrarı bozduğunu ve teröre destek verdiğini söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 01:55
İran'a karşı ABD-Suudi Arabistan ittifakı

ABD Dışişleri Bakanı , 'ın bölgede istikrarı bozduğunu ve teröre destek verdiğini söyledi. Pompeo, ziyareti kapsamında mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

KÖRFEZ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Katar krizine işaret ederek Körfez'de birliğin önemli olduğuna dikkati çeken Pompeo, bu birliği gerçekleştirmeye ihtiyaçları olduğunu ifade etti. İran'a sert eleştirilerde bulunan Pompeo, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmamasını garanti altına almak istediklerini dile getirdi.

İRAN İLE YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMA İŞE YARAMIYOR

Pompeo, Suudi Arabistan'ın ABD'nin dostu ve temel müttefiki olduğunu, ülke güvenliğinin kendilerine göre öncelikli olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanı, İran'la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin, "Anlaşma bu şekliyle bu garantileri sağlamıyor." dedi.

TRUMP MEMNUN OLMAZSA ANLAŞMADAN ÇEKİLECEK

Avrupalı müttefikleriye söz konusu anlaşmanın düzeltilmesi için çalışma yapmayı sürdüreceklerine dikkati çeken Pompeo, "Yapılacak düzenlemeler Başkan Trump'ı memnun etmezse kendisinin ifadesiyle anlaşmadan vazgeçecektir." ifadelerini kullandı.

TAHRAN'A DAHA FAZLA AMBARGO

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr de İran'ın balistik füzelere ilişkin uluslararası kuralları ihlal ettiğini, teröre destek verdiğini ve bölgenin içişlerine müdahalede bulunduğuna dikkati çekti.

Cubeyr, ABD'nin Tahran'a yönelik politikasını desteklediklerini ve daha fazla ambargo uygulanmasını istediklerini söyledi.

İran'daki nükleer santrallerinin daha sıklıkla teftiş edilmesi gerektiğini belirten Cubeyr, İran'a uranyum zenginleştirilmesine ilişkin verilen sürenin sonsuza dek olmak kaydıyla iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

BABA VE OĞUL SELMAN İLE GÖRÜŞME

Suudi Arabistan ziyaretinde Pompeo'nun Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Muhammed bin Selman'la bir araya geldiğini belirten Cubeyr, tüm görüşmelerin olumlu ve yapıcı geçtiğini dile getirdi. Cubeyr, bölge sorunlarına ilişkin iki ülke arasında tam bir görüş birliğinin olduğunu kaydetti.

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İran'a karşı ABD-Suudi Arabistan ittifakı
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