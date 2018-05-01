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Kore'de Nobel gündemi: "Ödülü Başkan Trump almalı"

lideri Moon, iki Kore arasında esen barış rüzgarları nedeniyle ABD Başkanı 'ın 'nü alması gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 12:38
Kore'de Nobel gündemi: Ödülü Başkan Trump almalı

Geçtiğimiz günlerde lideri Kim Jong Un ile iki Kore arasında kalıcı barışı sağlamak ve Kore yarımadasını nükleerden arındırmak için tarihi bir zirve gerçekleştiren Devlet Başkanı Moon Jae-in, hakkındaki ' almalı' şeklindeki yorumlara yanıt verdi.

Eski devlet başkanı Kim Dae-jung'un eşinden gelen ödül yorumuyla ilgili konuşan Moon'un, "Nobel ödülünü Başkan Trump almalı. Bizim tek ihtiyacımız olan barış" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Moon'un bu sözleri kabinedeki üst düzey isimlerle yaptığı bir toplantıda söylediği kaydedildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya gelmiş, iki lider tarafından imzalanan ortak deklarasyonda 'Kore yarımadasında bundan böyle savaş olmayacak' ifadeleri yer almıştı.

ABD Başkanı 'ın da birkaç hafta içerisinde Kuzey Kore lider Kim Jong Un ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu görüşme için Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'u, ABD Başkanı Donald Trump ile iki Kore'yi ayıran askerden arındırılmış bölge Panmunjom'da görüşmeleri için ikna etti.

Kuzey ve Güney Kore liderlerinin bir araya gelmesinin ardından, Güney Kore Cumhurbaşkanı sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Panmunjom´un ayrılmayı aşındıran ve barış için yeni bir dönüm noktası oluşturması açısından oldukça anlamlı bir yer olduğunu düşünüyoruz. Panmunjom bunun için oldukça sembolik bir yer olmaz mıydı?" dedi.

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Kore'de Nobel gündemi: "Ödülü Başkan Trump almalı"
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