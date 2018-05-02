1 Mayıs’ta dünyada coşku Fransa’da çatışma

Dünya'da 1 Mayıs kutlamalarının en renkli yaşandığı ülke yine Rusya
oldu. Kızıl Meydan
yapılan geçit töreniyle karnavala çevrildi. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki bayrak, döviz ve balonlarla renkli görüntüler oluşturdu. Ruslar bir yandan geleneksel müzikleriyle dans ederken, çiçek figürleriyle de baharın coşkusunu yaşadı. Ukrayna
'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi tarihte birçok siyasi yürüyüş ve mitinge sahne olmuş ünlü Khreschatyk Caddesi oldu. 1 Mayıs yürüşünde genç kızların bando gösterisi dikkat çekti. Endonezya
'da işçiler her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yağlı direk tırmanma yarışını bu yıl da düzenledi. Hong Kong
'da sıcak ve güneşli hava nedeniyle şemsiyelerle 1 Mayıs gösterilerine katılan işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi. Türk Cumhuriyetleri'nde de 1 Mayıs bir bahar festivali havasında kutlandı. Fransa
'nın başkenti Paris
'te 1 Mayıs yürüyüşünde kalabalığa karışan maskeli grubun mağazalara saldırması sonucu şiddet olayları yaşandı. Tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak yağma girişiminde bulunanları dağıtan polis, 200 kişiyi gözaltına aldı.