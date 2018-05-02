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, 'nın konsolosluğundaki Rus bayrağını indirdi

Washington Büyükelçiliği, ’li yetkililerin ’daki Rusya Konsolosluğundaki Rusya bayrağını indirdiğini duyurdu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018 20:04 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 02:04
ABD, Rusya'nın Seattle konsolosluğundaki Rus bayrağını indirdi
Washington Büyükelçiliği, 'nin kapattığı 'daki Rusya Konsolosluğundaki Rusya bayrağını indirdiğini açıkladı. Açıklamada, ABD'nin bu hareketinin yasal olmadığı, indirilen bayrağın yeniden konsolosluğa asılması gerektiği belirtildi. Konsolosluk arazisinin Rusya devletinin mülkü olduğunu hatırlatan elçilik yetkilileri, "Rusya ulusal sembolüne karşı yapılan bu hareket kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Bayrağın indirilmesi ile ABD'nin bir uluslararası yasağı da ihlal ettiğini belirten Rus yetkililer, yapılan hatadan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.
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ABD, Rusya'nın Seattle konsolosluğundaki Rus bayrağını indirdi
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