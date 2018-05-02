Ermenistan’da ‘siyasi tsunami’ uyarısı

Ermenistan'da, Serj Sarkisyan'ın istifası ile sonuçlanan ülke çapındaki protestolara liderlik eden muhalif Nikol Paşinyan, Ermeni parlamentosunu uyardı.

"AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN"

Ermenistan halkının günlerce süren protestolarını hatırlatan Paşinyan, "Halk hareketinin size sunduğu toleransı zayıflık olarak yorumlamanız halinde, bunun sonuçlarının sizin beklediğiniz gibi olmayacağı konusunda sizi uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

Özelikle iktidar partisine hitap eden muhalif lider, "Çok geç olmadan aklınızı başınıza toplayın, yaptıklarınız ülkede siyasi bir tsunamiye yol açabilir" şeklinde konuştu.

PAŞİNYAN BAŞBAKAN SEÇİLEMEDİ

Bu arada, Ermenistan muhalif lideri Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylamada başbakan seçilemedi.

Sarkisyan'ın istifası ile sonuçlanan protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylamada başbakan seçilemedi. Paşinyan'dan başka adayın olmadığı parlamento seçimini, muhalif lider başbakan seçilmesine gerekli olan 53 oyu alamaması üzerine kaybetti.



105 koltukluk parlamentoda 56 koltuğu bulunan iktidar partisi, Paşinyan aleyhine oy kullanmayacaklarını duyurmuştu. Paşinyan ise İktidar partisine ülkesi siyasi bir tsunamiye sürükledikleri yönünde uyarıda bulunmuştu.