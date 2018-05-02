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'e hava saldırısı: 6 sivil ölü

'deki Esed rejiminin 'e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 17:31
İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil ölü

'deki rejimine ait savaş uçaklarının, gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa , AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerlerine öğle saatlerinden itibaren yoğun hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

BUGÜN HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ SAYISI 7, YARALANAN SAYISI İSE 13 OLDU

Hac Yusuf, İdlib ilinin batısında Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Mişmişan köyündeki hava saldırısında 5'i çocuk 1'i kadın altı sivilin öldüğünü, 8 sivilin yaralandığını ifade etti.

Rus savaş uçaklarının Hama ilinin kuzey kırsalındaki Kefer Zita ilçesine bugün öğle saatlerinde hastaneye düzenlediği hava saldırısında 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirmiş, 5 sivil yaralanmıştı. Böylece gün içerisindeki hava saldırılarında, 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

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İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil ölü
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