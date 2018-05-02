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karşıtlığına sahip çıktılar

Giriş Tarihi: 2.5.2018
İslam karşıtlığına sahip çıktılar
Hollanda Savcılığı, 21 Mart'ta yapılan yerel öncesi ofobik seçim kampanyası filmi yapan ırkçı Özgürlükler Partisi'nin (PVV), yargılanmayacağını bildirdi. Savcılıktan yapılan açıklamada, ırkçı partinin kamu yayın kuruluşu NPO'da yayımlanan filminin, bir gruba yönelik hakaret ya da ayrımcılık içermediği ve ayrıca nefrete, ayrımcılığa ve şiddete teşvik etmediği gerekçesiyle partinin yargılanmayacağı belirtildi. Açıklamada, filmdeki ifadelerin İslam'a mensup olanlar hakkında değil, sadece İslam hakkında olduğu kaydedildi.
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İslam karşıtlığına sahip çıktılar
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