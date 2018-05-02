İslam karşıtlığına sahip çıktılar

Hollanda Savcılığı, 21 Mart'ta yapılan yerel seçim
öncesi İslam
ofobik seçim kampanyası filmi yapan ırkçı Özgürlükler Partisi'nin (PVV), yargılanmayacağını bildirdi. Savcılıktan yapılan açıklamada, ırkçı partinin kamu yayın kuruluşu NPO'da yayımlanan filminin, bir gruba yönelik hakaret ya da ayrımcılık içermediği ve ayrıca nefrete, ayrımcılığa ve şiddete teşvik etmediği gerekçesiyle partinin yargılanmayacağı belirtildi. Açıklamada, filmdeki ifadelerin İslam'a mensup olanlar hakkında değil, sadece İslam hakkında olduğu kaydedildi.