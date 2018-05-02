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, listesine ekledi

'in bir kaç yıl önce 'ın ının beyni olarak tanımladığı İranlı Muhsin Fahrzade Mehabadi'nin isminin listesinde olduğu iddia edildi. Bazı İranlı bilim adamlarına bir kaç yıl önce İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından suikast düzenlendiği bilgisine yer verilen haberde, Mehabadi'nin ismini de bu listeye eklendiği bilgisine yer verildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 17:09 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 17:51
İsrail, İranlı bilim adamını suikast listesine ekledi

merkezli internet sitesi Walla'nın eski yabancı istihbarat servisleri sorumlularının verdiği bilgilere dayandırdığı haberinde, bazı lı bilim adamlarına bir kaç yıl önce İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından düzenlendiği belirtildi.

"SUİKAST YAPILACAK"

Haberde İsrail'in, Tahran'ın ının beyni olarak tanımladığı İranlı Mehabadi'yi suikast listesine eklediği öne sürüldü.

GİZLİ PROGRAM İDDİALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

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Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.

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İsrail, İranlı bilim adamını suikast listesine ekledi
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