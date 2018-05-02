İsrail, İranlı bilim adamını suikast listesine ekledi

İsrail merkezli internet sitesi Walla'nın eski yabancı istihbarat servisleri sorumlularının verdiği bilgilere dayandırdığı haberinde, bazı İranlı bilim adamlarına bir kaç yıl önce İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından suikast düzenlendiği belirtildi.

"SUİKAST YAPILACAK"

Haberde İsrail'in, Tahran'ın nükleer programının beyni olarak tanımladığı İranlı bilim adamı Mehabadi'yi suikast listesine eklediği öne sürüldü.

GİZLİ PROGRAM İDDİALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

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Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.