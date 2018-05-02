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'da bombalı saldırı!

'da akıl almaz olay! Libya'nın başkenti Trablus'ta binasına silahlı saldırı düzenlendi bir kişinin intihar saldırısı düzenlediği diğerlerinin de binayı yaktığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 2.5.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 14:27
Libya'da bombalı saldırı!

'nın başkenti Trablus'taki binasına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Libya Yüksek Seçim Kurulu kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişiler, Gavt eş-Şeal bölgesindeki kurul binasını hedef aldı.

Libya Yüksek Seçim Kurulu kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişiler, başkenti Trablus'taki Gavt eş-Şeal bölgesinde yer alan Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef aldı. Binaya önce bir kişinin intihar saldırısı düzenlediği, diğerlerinin de binayı yaktığı bildirildi.

Yerel basın, en az 7 kişinin öldüğünü duyuruyor. Saldırının arkasında kimin olduğu henüz belli değil. Ülkeyi 42 yıl boyunca yöneten 'nin 2011'de muhaliflerce öldürülmesinin ardından kaosa sürüklenen ülkede, sene sonuna kadar seçim yapılması planlanıyor.

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Libya'da bombalı saldırı!
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