Libya'da bombalı saldırı!

Libya'nın başkenti Trablus'taki Yüksek Seçim Kurulu binasına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Libya Yüksek Seçim Kurulu kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişiler, Gavt eş-Şeal bölgesindeki kurul binasını hedef aldı.

Libya Yüksek Seçim Kurulu kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişiler, başkenti Trablus'taki Gavt eş-Şeal bölgesinde yer alan Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef aldı. Binaya önce bir kişinin intihar saldırısı düzenlediği, diğerlerinin de binayı yaktığı bildirildi.

Yerel basın, en az 7 kişinin öldüğünü duyuruyor. Saldırının arkasında kimin olduğu henüz belli değil. Ülkeyi 42 yıl boyunca yöneten Muammer Kaddafi'nin 2011'de muhaliflerce öldürülmesinin ardından kaosa sürüklenen ülkede, sene sonuna kadar seçim yapılması planlanıyor.