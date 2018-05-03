Ermenistan 8 Mayıs’ta yeniden seçime gidiyor

Ermenistan
parlamentosu, önceki gün yaptığı oturumda muhalefet lideri Nikol Paşinyan'ın yeterli oy alamaması nedeniyle gerçekleşmeyen başbakanlık seçimini 8 Mayıs'ta tekrarlamaya karar verdi. Seçimde tek aday muhalif hareketin lideri Paşinyan olmuş, iktidardaki Ernenistan Cumhuriyet Partisi ise protestolar nedeniyle başbakanlıktan istifa eden Serj Sarkisyan
'ın yerine Paşinyan'ın seçilmesini engellemeye çalışmıştı. İKTİDARDAN GERİ ADIM
Paşinyan'ın, parlamento tarafından başbakan seçilememesinin ardından yaptığı çağrı üzerine başlayan eylemler nedeniyle başkent Erivan'da hayat durma noktasına geldi. Dün yerel saatle 08.10'dan itibaren harekete geçen Paşinyan taraftarları şehrin tüm cadde girişlerini araçlarla veya oturarak trafiğe kapattı. Akşam saatlerinde geri adım atan iktidar partisi, Paşinyan'ın başbakan adaylığını destekleyeceğini açıkladı. Paşinyan da başlattığı protesto eylemlerinin durdurulması çağrısında bulundu. Rusya'ya yakın isim Sarkisyan 10 yıl cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra geçen ay başbakan seçilmişti. Paşinyan'ın "Kadife Devrim" çağrısı üzerine geçen ay 11 günlük protesto gösterileri sonucu Sarkisyan başbakanlıktan istifa etmişti.