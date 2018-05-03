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: 'da patlama!

'nin başkenti 'da meydana gelen bir patlama nedeniyle 30'a yakın kişinin yaralandığı belirtildi. Yahudi bayramı kutlamaları sırasında olduğu bildirildi.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 09:10 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 09:14
Son Dakika: Londra'da patlama!

Kuzey 'nın Stamford Hill bölgesinde bir patlama meydana geldi. Reuters'ın haberine göre patlamada 30'a yakın kişi yaralandı. nedeni henüz bilinmiyor.

Son dakika... Londra'daki patlama anı görüntüleri otaya çıktı!

Ajanslara düşen bilgisine göre, patlamanın Yahudi bayramı kutlamaları sırasında olduğu bildirildi.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor ancak şenlik ateşine parlayıcı bir madde veya cep telefonu benzeri elektronik bir cihaz atılmış olabileceği tahmin ediliyor.

Yaralıların birçoğunun yüzlerinde yanıklar oluştuğu ifade edilirken, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

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Son Dakika: Londra'da patlama!
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