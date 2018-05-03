Son Dakika: Londra'da patlama!

Kuzey Londra'nın Stamford Hill bölgesinde bir patlama meydana geldi. Reuters'ın haberine göre patlamada 30'a yakın kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Son dakika... Londra'daki patlama anı görüntüleri otaya çıktı!

Ajanslara düşen son dakika bilgisine göre, patlamanın Yahudi bayramı kutlamaları sırasında olduğu bildirildi.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor ancak şenlik ateşine parlayıcı bir madde veya cep telefonu benzeri elektronik bir cihaz atılmış olabileceği tahmin ediliyor.





Yaralıların birçoğunun yüzlerinde yanıklar oluştuğu ifade edilirken, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.