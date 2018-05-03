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döneminde Guantanamo'dan ilk hükümlü nakli!

'dan yapılan açıklamaya göre, Guantanamo'da tutuklu bulunan Ahmed Muhammed Ahmed Haza el-Darbi hükümetine teslim edildi. El-Darbi cezasının kalan kısmını ülkesinde çekecek.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 09:53
Trump döneminde Guantanamo'dan ilk hükümlü nakli!

Savunma Bakanlığından () yapılan yazılı açıklamada, Guantanamo'da tutuklu bulunan Ahmed Muhammed Ahmed Haza el-Darbi isimli hükümlünün, hükümetine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Şubat 2014'te görülen bir itiraf anlaşmasında Darbi, askeri komisyonca suçlu bulunmuştu. Şimdi bu anlaşmanın hükümleri gereğince cezasının kalan 13 yılını Suudi Arabistan'da çekecektir. Temyiz hakkından feragat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Pentagon açıklamasında, Savunma Bakanı Jim Mattis'in ABD Kongresini bu hükümlü nakliyle ilgili bilgilendirdiği de duyuruldu.

"GUANTANAMO'DA 40 TUTUKLU KALDI"

Açıklamada ayrıca, Guantanamo'da 40 tutuklunun kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin yurt dışında yakalayıp tutukladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo tutukevini kapatmayı taahhüt etmişti.

Obama en son Ocak 2017'nin başlarında, görevi 'a devretmeden hemen önce Guantanamo'dan tutuklu nakletmiş ve tutukevinde 41 kişi kalmıştı.

TRUMP TUTUKEVİNİ KAPATMAYACAĞINI VADETMİŞTİ

Trump, seçim kampanyası sırasında birçok insan hakları ihlallerinin de söz konusu olduğu tartışmalı tutukevini kapatmayacağını vadetmişti.

Guantanamo, son dönemde de 'de ele geçirilen terör örgütü mensuplarının nakledileceği iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Trump döneminde Guantanamo'dan ilk hükümlü nakli!
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