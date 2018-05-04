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İspanyol Başbakanı Rajoj'dan "" açıklaması

İspanyol Başbakanı Mariano Rajoy, 'nın işlediği suçların cezasız kalmayacağını belirtti. Eta'nın güney 'da kendini feshetmesi vesilesiyle gerçekleştirdiği kutlama hakkında konuşan Rajoy, günün teröristlere değil, 1968'den beri öldürdüğü 853 kişiye ait olduğunu söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 17:37
İspanyol Başbakanı Rajoj'dan ETA açıklaması

Başbakanı, 50 yıl sonra bugün, en sonunda bütün hikayesinin bir başarısızlık olduğunu kabul etti. Uzun ve suçlarla dolu tarihinde politik amaçlarından hiç birine ulaşamadı" dedi.

"HEPSİ YARGILANACAK VE CEZA ALACAK"

Başbakan Rajoy konuşmasında, teröristlerin, insanları öldürmekten başka hiçbir şey kazanmadıklarını ve ne yedi yıl önce silahların terk edilmesiyle ne de kendilerini feshetmeyle hiçbir şey elde edemeyeceklerini ifade etti.

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Rajoy," ETA'nın suçlarını araştırmaya devam edeceğiz, hepsi yargılanacak ve ceza alacak. Onlara hiçbir şey borçlu değiliz ve kendilerini feshettikleri için onlara teşekkür etmeyeceğiz çünkü yenildiklerini anlamaları çok uzun sürdü" dedi.

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İspanyol Başbakanı Rajoj'dan "ETA" açıklaması
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