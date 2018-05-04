İspanyol Başbakanı Rajoj'dan "ETA" açıklaması

İspanya Başbakanı, 50 yıl sonra bugün, ETA en sonunda bütün hikayesinin bir başarısızlık olduğunu kabul etti. Uzun ve suçlarla dolu tarihinde politik amaçlarından hiç birine ulaşamadı" dedi.

"HEPSİ YARGILANACAK VE CEZA ALACAK"

Başbakan Rajoy konuşmasında, teröristlerin, insanları öldürmekten başka hiçbir şey kazanmadıklarını ve ne yedi yıl önce silahların terk edilmesiyle ne de kendilerini feshetmeyle hiçbir şey elde edemeyeceklerini ifade etti.

İSPANYA'DAKİ ETA ÖRGÜTÜ HÜKÜMETİ TEHDİT EDİYOR

Rajoy," ETA'nın suçlarını araştırmaya devam edeceğiz, hepsi yargılanacak ve ceza alacak. Onlara hiçbir şey borçlu değiliz ve kendilerini feshettikleri için onlara teşekkür etmeyeceğiz çünkü yenildiklerini anlamaları çok uzun sürdü" dedi.