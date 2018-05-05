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Kilauea uyandı!

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Giriş Tarihi: 5.5.2018
Kilauea uyandı!
'nin Hawaii eyaletindeki faaliyete geçti. Yanardağın faaliyete geçmesinde, önceki günlerde Puna bölgesinde meydana gelen ve büyüklüğü 5 ile 2 arasında değişen çok sayıda depremin etkili olduğu sanılıyor. Kilauea Yanardağı'nın lav püskürtmesi nedeniyle bölgeden binlerce kişi tahliye edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, güvenli bölgede oluşturulan iki sığınağa yerleştiriliyor. İnsansız hava aracıyla çekilen görüntülerde, bölgedeki bir yolda oluşan çatlaktan lav püskürdüğü ve yakınlardaki ormanlık alandan aktığı görülüyor. Çatlaklardan püsküren lavların 46 metre yüksekliğe kadar çıktığı belirlendi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, bölgedeki alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı. hızla bölgeden ayrılmaları uyarısı yapıldı.
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Kilauea uyandı!
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