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Husiler'den 'a füze saldırısı

'den 'a atılan 2 nin Necran kenti semalarında Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemiyle imha edildiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018 22:38 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 22:43
Husiler'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı

El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, Husiler tarafından Necran'a fırlatılan 2 hava savunma sistemi tarafından düşürüldü.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalında yer alan haberde ise Necran kentindeki bazı finans merkezlerinin hedef alındığı iddia edilerek, saldırıda Bedir 1 tipi balistik füzelerin kullanıldığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan'ın 'tan beri imha ettiğini açıkladığı füze sayısı 28'e ulaştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan füze sayısı 132'ye yükseldi.

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Husiler'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı
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