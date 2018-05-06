İdlib’e hava saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı

Suriye
'de, İdlib
gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 12'si yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlemevi de sosyal medya hesabından, "Lazkiye ilindeki Hmeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı, El Nukayyer ve Oreynibe köylerine hava saldırısı düzenledi" ifadelerine yer verdi. Esad rejimi El Zekat, El Sahır ve Kastun köyleri ile Kifren Bude ve Latamne ilçelerine hava saldırısı düzenledi. Öte yandan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü, Doğu Guta
'da 7 Nisan'da 78 kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırıya ilişkin ilk araştırmaların tamamlandığını açıkladı.