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’e hava saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı

Giriş Tarihi: 6.5.2018
İdlib’e hava saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
'de, gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 12'si yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlemevi de sosyal medya hesabından, "Lazkiye ilindeki Hmeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı, El Nukayyer ve Oreynibe köylerine hava saldırısı düzenledi" ifadelerine yer verdi. Esad rejimi El Zekat, El Sahır ve Kastun köyleri ile Kifren Bude ve Latamne ilçelerine hava saldırısı düzenledi. Öte yandan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü, 'da 7 Nisan'da 78 kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırıya ilişkin ilk araştırmaların tamamlandığını açıkladı.
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İdlib’e hava saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
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