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'ta sonuçları belli oluyor

devlet televizyonunun açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, lerde Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci parti oldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018 22:41 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 23:03
Tunus'ta yerel seçim sonuçları belli oluyor

'ta devrimden sonra gerçekleştirilen ilk lerde, devlet televizyonunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci olurken, Nida Tunus Partisi yüzde 22,5 ile ikinci sırayı elde etti.

Tunus devlet televizyonunun açıkladığı, resmi olmayan ilk sonuçlara göre parlementoda 69 vekille temsil edilen Nahda Hareketi Partisi oyların yüzde 27,5'ini alarak yerel seçimlerde birinci parti oldu.

Parlamentoda 55 vekille ikinci parti durumundaki Nida Tunus ise oyların yüzde 22,5'ini alarak ülke genelinde ikinci sırada yer aldı.

Nida Tunus Siyasi İşler Yetkilisi Burhan Besis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin yaptırdığı kamuoyu anketlerinde de Nahda Hareketi'nin Nida Tunus'un yüzde 5 üstünde görüldüğünü, anketlerde diğer partilerin ve seçim ittifaklarının çok daha geride kaldığını söyledi.

Tunus'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimlerde oy verme işlemi yerel saat ile 18.00'de sona erdi ve oyların sayımı devam ediyor.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), oy verme işleminin tamamlanmasından 3 saat önce ülke genelindeki katılım oranının yüzde 21 olduğunu açıklamıştı.

Seçimin kesin sonuçlarının ise 9 Mayıs'a kadar ilan edilmesi gerekiyor.

Tunus'ta devrimden sonraki demokratik geçiş sürecinin bir sonraki adımı olarak görülen yerel seçimler, daha önce dört defa ertelenmişti.

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Tunus'ta yerel seçim sonuçları belli oluyor
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