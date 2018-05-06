Yunanistan’ın gözaltına aldığı operatör Türkiye’de

Edirne'de
Türk-Yunan sınırında çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunan topraklarına geçince gözaltına alınan ve mahkemede cezaya çaptırılan Edirne Belediyesi'nin kepçe operatörü Musa Alerik
önceki gün serbest bırakıldıktan sonra Edirne'ye geldi. Pazarkule Gümrük Kapısı
'nda Türk yetkililere teslim edilen işçiyi ailesi ve belediye yetkilileri karşıladı. Alerik, Yunan sınırlarını yasadışı yollarla ihlâl etmek suçlamasıyla Orestiada İlk Derece Mahkemesi'ne çıkarılarak yargılanmıştı. Mahkeme Alerik'i, itiraz yolu açık olmak üzere 5 ay hapis, bin 500 euro para cezasına çarptırmış ancak cezasını 3 yıllığına erteleyerek serbest bırakmıştı. Alerik'in kullandığı iş makinesine de el konulmasına karar verildi. Alerik'in sınır dışı işlemleri ancak önceki gün tamamlanabilmişti. Gümrük sahasını yaya geçen Musa Alerik'i ilk karşılayan oğlu Onur ve babası Nadim oldu. Alerik, annesi Zeynep ve eşi Bedriye Alerik ile hasret giderdi. Kendisini bekleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
'ın elini öpen Alerik, "Bana Yunanistan
'da kaldığım sürece çok iyi davrandılar. Gerçekten hiçbir zorluk, hiçbir kötü muamele görmedim. Yunan yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.