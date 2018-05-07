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: 'la anlaşma sona ermemeli

Steinmeier, ’la yapılan nükleer anlaşmanın sona erdirilmemesi gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 11:41
Almanya Cumhurbaşkanı: İran'la anlaşma sona ermemeli

Frank-Walter Steinmeier, 'la yapılan nükleer anlaşmanın sona erdirilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

'nin haberine göre Steinmeier, Alman ARD televizyonunda dün katıldığı bir programda güncel gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlamayı öngören uluslararası anlaşmaya dikkat çeken Steinmeier, bu anlaşmanın sona erdirilmesinin sonuçlarının kestirilemeyeceği uyarısında bulundu.

Steinmeier, "ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry bu anlaşmayı imzalarken 'Bu imza ile muhtemelen bir savaşı engellediğimizin bilincinde olmalıyız' dedi. Bu cümle önemli, çünkü bu anlaşmanın iptal olması ve bölgede yeniden silahlanması halinde neler olabileceği hatırlanmak zorunda" dedi.

İran'la sağlanan nükleer anlaşmanın ardından ABD İran'a bazı ekonomik yaptırımları askıya almıştı. ABD Başkanı 'ın bu yaptırımların akıbeti hakkında 12 Mayıs'a dek karar vermesi bekleniyor.

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Almanya Cumhurbaşkanı: İran'la anlaşma sona ermemeli
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