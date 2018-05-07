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Son dakika: 'den sert çıkış! ''ı öldürebiliriz'

Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İran'ın Suriye sahası üzerinden İsrail'e sadırı düzenlemesi halinde, Suriye Devlet Başkanı 'ı öldürererek rejimini yıkabileceğini söyledi. Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği haberde İsrail'in şimdiye kadar Suriye'ye müdahale etmediğini ancak İran'ın saldırısı olursa rejime müdahale edecekleri bildirildi.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 12:16
Son dakika: İsrail'den sert çıkış! 'Beşar Esad'ı öldürebiliriz'

merkezli Ynet haber sitesine konuşan Steinitz, "İsrail şimdiye kadar Suriye'deki iç savaşa müdahil olmadı. Eğer Suriye Devlet Başkanı İran'ın Suriye sahasında operasyon düzenlemesine izin vermeye devam ederse, İsrail onu tasfiye edecek ve rejimini devirecek" ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansı, haberi 'İsrail Esad'ı öldürebilir ve rejimini devirebilir' ifadesiyle servis etti.

İran ve İsrail arasında son günlerde karşılıklı çok sert açıklamalar yapılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: İsrail'den sert çıkış! 'Beşar Esad'ı öldürebiliriz'
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