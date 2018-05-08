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'den flaş anlaşması açıklaması

() Sözcüsü Stephane Dujarric, 'in anlaşmasını desteklediğini, önemli bir diplomatik başarı olarak gördüğünü ve anlaşmanın geliştirilmesine de açık olduğunu söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 23:28 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 07:25
BM'den flaş İran nükleer anlaşması açıklaması

Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD'nin anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ"

İran ile varılan nükleer anlaşmanın bölgesel barış ve güvenliğe katkıda bulunduğunu ifade eden Dujarric, '' (), önemli bir diplomatik başarı olan İran nükleer anlaşmasını güçlü bir şekilde destekliyor ve üzerine eklemeler yapılarak geliştirilmesine de açık.'' dedi.

Trump'tan Kerry'ye sert İran tepkisi

Göreve geldiği günden beri "tarihin en kötü anlaşması" olarak nitelendirdiği İran ile yapılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çıkma niyetini sıkça dile getiren ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını veren ABD Başkanı , bu konudaki nihai kararını yarın açıklayacak.

Almanya Cumhurbaşkanı: İran'la anlaşma sona ermemeli

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BM'den flaş İran nükleer anlaşması açıklaması
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