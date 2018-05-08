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Emekli çü, Rumlara belge götürürken yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () emekli memuru C.A. (60), askeri ve sivil gümrük bilgilerinin yer aldığı belgeleri 'a götürürken yakalandı. Şüphelinin aracında bulunan belgelerin 2017-2018 tarihlerine ait gemi ve hareketleri kayıtlarını içerdiği belirlendi. C.A.'nın, bu belgelerle birlikte askeri ve sivil gümrük belgelerini Rumlara götürdüğü öğrenildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 17:52
Emekli gümrükçü, Rumlara belge götürürken yakalandı

polisi, bir ihbar üzerine emekli memuru C.A.'yı takibe aldı. C.A., aracıyla tarafına geçerken yakalandı.

Araçta yapılan aramada, Gazimağusa Limanı'na ait gemi giriş-çıkış, trafik ve bilgilerini içeren belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürülürken evinde de arama yapıldı. Evde bulunan 4 bilgisayar ve USB belleklere el konuldu.

GEMİ GİRİŞ-ÇIKIŞ, TRAFİK VE ROTA BİLGİLERİ

Şüphelinin aracında bulunan belgelerin 2017-2018 tarihlerine ait gemi rota ve hareketleri kayıtlarını içerdiği belirlendi. C.A.'nın, bu belgelerle birlikte askeri ve sivil gümrük belgelerini Rumlara götürdüğü öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan C.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Emekli gümrükçü, Rumlara belge götürürken yakalandı
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