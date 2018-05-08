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: İran çıkmazsa Esad’ı deviririz

Giriş Tarihi: 8.5.2018
İsrail: İran çıkmazsa Esad’ı deviririz
İran ile arasında süregelen gerginlik Suriye krizi üzerinden gün geçtikçe artarken İsrail Enerji, Su Kaynakları ve Altyapı Bakanı Yuval Steinitz'den Tahran yönetimine tehdit dolu bir açıklama geldi. İsrail'in güvenlik kabinesinde de yer alan Bakan Steinitz " İranlıların ülkesi üzerinden faaliyette bulunmasına izin vermeye devam ederse, bu, onun ve rejiminin sonu olur. Esad, İran'ın Suriye'yi bize karşı ön cephe üssüne çevirmesine, Suriye topraklarından bize saldırmasına izin verirse bunun kendi sonunu getireceğini bilmeli" dedi.

KUDÜS'E ABD ELÇİLİĞİ LEVHALARI
DÜNYA kamuoyunun karşı çıkmasına rağmen ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararının ardından, İsrail yönetimi kentteki cadde ve sokaklara ABD elçiliğini gösteren levhalar yerleştirdi. Filistinli yetkililer ise tüm dünyayı 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen açılış törenini boykot etmeye davet etti.
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İsrail: İran çıkmazsa Esad’ı deviririz
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