Netanyahu'dan yeni İran iddiası!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Suriye'de tehlikeli silahlar üretmeye çalıştığını iddia etti.

İRAN TEHLİKELİ SİLAHLAR ÜRETİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'i tahrip etmek için Suriye'de tehlikeli silahlar üretmeye çalıştığını iddia etti. Netanyahu, İran'ın iddia edilen eylemlerinin İsrail'e karşı yöneltildiğine dikkat çekerek, "Tahran her gün İsrail'in yeryüzünden elimine edilmesi için açıkça çağrıda bulunuyor" dedi.

İran ile İsrail arasındaki ilişkiler, geçtiğimiz aylarda gerginleşti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran'ı 2015 yılında müzakere edilen anlaşmaya rağmen nükleer programı üzerinde çalışmaya devam ettiğini iddia ederek suçladı.