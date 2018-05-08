Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Netanyahu'dan yeni İran iddiası!

Netanyahu'dan yeni iddiası!

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, hakkında yeni bir iddia daha ortaya attı. İddaaya göre İran, 'de tehlikeli silahlar üretmeye başladı. İran'ın bu eylemlerinin hedefi İsrail olduğunu öne süren Netenyahu, Tahran'ı eleştiri yağmuruna tuttu. ABD Başkanı 'ın nükleer anlaşmaya yönelik açıklayacağı kararı öncesi İran'ı üzerinde çalışmakla suçladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 15:33
Netanyahu'dan yeni İran iddiası!

İsrail Başbakanı , 'ın 'de tehlikeli silahlar üretmeye çalıştığını iddia etti.

İRAN TEHLİKELİ SİLAHLAR ÜRETİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'i tahrip etmek için Suriye'de tehlikeli silahlar üretmeye çalıştığını iddia etti. Netanyahu, İran'ın iddia edilen eylemlerinin İsrail'e karşı yöneltildiğine dikkat çekerek, "Tahran her gün İsrail'in yeryüzünden elimine edilmesi için açıkça çağrıda bulunuyor" dedi.

İran ile İsrail arasındaki ilişkiler, geçtiğimiz aylarda gerginleşti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran'ı 2015 yılında müzakere edilen anlaşmaya rağmen ı üzerinde çalışmaya devam ettiğini iddia ederek suçladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Netanyahu'dan yeni İran iddiası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN