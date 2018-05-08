Trump, kararını bugün açıklayacak!

ABD Başkanı Donald Trump, İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceğini bugün açıklayacak. Trump açıklamayı TSİ 21:00'de yapacağını bir twitter mesajıyla duyurdu. Üst düzey bir Amerikalı yetkili, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Trump'ın kaygılarını gidermek için gösterdikleri çabaların, anlaşmayı kurtarmaya yeterli olup olmadığının bilinmediğini söyledi.

ANLAŞMA 12 MAYIS'TA SONA ERECEK

Trump, İran'a uygulanan bazı yaptırımların 12 Mayıs'ta sona erecek olan askıya alınma süresini, eğer Avrupalı müttefikler anlaşmanın "kusurlarını" düzeltmezlerse, uzatmayacağını söylemişti.

İran ile ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya arasında yapılan anlaşma Tahran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında bu ülkeye uzun süredir uygulanan ekonomik yaptırımları hafifletmişti.

Amerikalı yetkili, Avrupalı ??müttefiklerin, Trump'ın kusur olarak gördüğü İran'ın balistik füze programı, uluslararası denetçilerin şüpheli İran tesislerini ziyaret etme şartları ve bazı şartların sona erme süreleriyle ilgili hükümlerde önemli ilerleme kaydettiklerini söyledi. Bazı Avrupalı ??diplomatlar, Trump'ın Temmuz 2015'te yapılan nükleer anlaşmadan çıkmasını beklediklerini söylüyorlar.

TRUMP'IN ANLAŞMADA KALMASI 'ÇOK KÜÇÜK' BİR İHTİMAL

Bir Avrupalı ??diplomat, "Önümüzdeki birkaç gün içinde değişen bir şey olmazsa, başkanın yaptırımlardan feragat etmeyeceğine inanıyorum" diyerek Trump'ın anlaşmada kalmasına sadece "çok küçük" bir ihtimal verdiğini ekledi.

Avrupalı ??liderler, ayrıca İran'ın nükleer emellerini durdurmada başarılı olduğunu söyledikleri ve yılarca süren müzakereler sonunda varılan nükleer anlaşmanın heba olacağı uyarısı yaptılar.

İran ise anlaşmayı yeniden müzakere etmeyi reddediyor ve AB çekilirse, nasıl bir yolla olacağını açıklamadığı misillemeye başvuracağını söylüyor.