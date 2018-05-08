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Yunan bakandan flaş açıklama: Türkiye bile böyle davranmadı

Lefkoşa’da yerel mahkeme binasının devredilip büyükelçilik binası yapılmasıyla ilgili olarak Yunanistan, tarafından mahkemeye verildi. Çok sert çıkan Yunan Dışişleri Bakanı Kocias ''Türkiye bile bize daha dostane davrandı'' dedi.

Giriş Tarihi: 8.5.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 16:00
Yunan bakandan flaş açıklama: Türkiye bile böyle davranmadı

Yunanistan ile arasında arsa krizi patlak verdi. Yunanistan 202-13 faaliyet döneminde Lefkoşa'da yerel mahkeme binasının Yunanistan'a devredilerek Yunan Büyükelçiliği'ne dönüştürülmesi sürecinin tarafından mahkemeye taşınmasına, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias çok sert çıktı.

Usulsüzlük olduğu iddialarını reddederek ''Cunta zamanında (1967-74) dahi Yunanistan, Güney Kıbrıs'ta mahkemelik olmamıştı'' diyen Kocias, ''Güney Kıbrıs için utanç verici, iki tarafın ilişkileri için utanç verici. Yunan düşmanlığı güdülüyor. Bize Türkiye bile böyle davranmadı. Orada bile daha dostça yaklaşım gördük. Yunanistan'ın burada mahkemelik olması kabul edilemez'' diye konuştu.

DAVA ÇOK GERGİN GEÇTİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı olarak davada yer alan Nikos Kocias ile Güney Kıbrıs tarafının avukatı arasında dava duruşması esnasında sert atışmalar yaşandı. Rum avukat ''Bu tür tehditleri bir kenara bırakıp lütfen size ne soruluyorsa ona cevap verin'' derken, öfkelenen Kocias, ''Sözlerini geri al'' diye çıkıştı. ''Hükümetimize karşı düşmanca tavır alınıyor'' dedi.

Değeri 2 milyon 250 bin Euro olarak açıklanan taşınmaz ile ilgili sorunun Yunanistan-Güney Kıbrıs ilişkilerini uzun vadede nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

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Yunan bakandan flaş açıklama: Türkiye bile böyle davranmadı
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