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"3 hafta ömrü kaldı evlenme" dediler ama... İşte gerçek mucize!

İki insan birbirlerini sevdiklerinde, zor zamanlarında başlarına gelen olumsuzluklara birlikte göğüs gerdiklerinde gerçek sevgi ortaya çıkıyor. Las Vegas kentinde gerçekleşen mucize olay ise tam da filmlere konu olacak cinsten...

Giriş Tarihi: 9.5.2018 15:15 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 15:26
3 hafta ömrü kaldı evlenme dediler ama... İşte gerçek mucize!

TANIŞIR TANIŞMAZ AŞK BAŞLADI

ve Amanda, Las Vegas'taki Cosmopolitan Otel'de çalışırken tanıştılar. Amanda kokteylleri hazırlıyor Rob da orada çalışıyordu. Tanışır tanışmaz birbirlerinden etkilendiler.

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"3 hafta ömrü kaldı evlenme" dediler ama... İşte gerçek mucize!
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