"3 hafta ömrü kaldı evlenme" dediler ama... İşte gerçek mucize!
İki insan birbirlerini sevdiklerinde, zor zamanlarında başlarına gelen olumsuzluklara birlikte göğüs gerdiklerinde gerçek sevgi ortaya çıkıyor. Las Vegas kentinde gerçekleşen mucize olay ise tam da filmlere konu olacak cinsten...
Giriş Tarihi: 9.5.2018 15:15Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 15:26
TANIŞIR TANIŞMAZ AŞK BAŞLADI
Rob Mooberry ve Amanda, Las Vegas'taki Cosmopolitan Otel'de çalışırken tanıştılar. Amanda kokteylleri hazırlıyor Rob da orada çalışıyordu. Tanışır tanışmaz birbirlerinden etkilendiler.