Haberler Dünya Haberleri "3 hafta ömrü kaldı evlenme" dediler ama... İşte gerçek mucize!

"3 hafta ömrü kaldı evlenme" dediler ama... İşte gerçek mucize! İki insan birbirlerini sevdiklerinde, zor zamanlarında başlarına gelen olumsuzluklara birlikte göğüs gerdiklerinde gerçek sevgi ortaya çıkıyor. Las Vegas kentinde gerçekleşen mucize olay ise tam da filmlere konu olacak cinsten...