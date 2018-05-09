Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > 3 Körfez ülkesi tam destek verdi

3 Körfez ülkesi verdi

Giriş Tarihi: 9.5.2018
Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE); Başkanı 'ın kararına verdi. 'ın açıklamasında, 'ın yaptırımların kaldırılmasından sonra ekonomik avantajlardan faydalandığını ve bunu "bölgeyi istikrarsızlaştırma faaliyetlerine devam etmek için kullandığına" dikkat çekildi. Açıklamada, uluslararası toplum İran'ın karşısında yer almaya çağrıldı. Bahreyn de anlaşmayı imzalayan tüm taraflara bölgedeki barış ve huzurun sorumluluğunu göz önüne alarak, ABD ile benzer kararlar almaları çağrısında bulunuldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
3 Körfez ülkesi tam destek verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN