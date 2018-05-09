3 Körfez ülkesi tam destek verdi

Suudi
Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE); ABD
Başkanı Trump
'ın kararına tam destek
verdi. Suudi Arabistan
'ın açıklamasında, İran
'ın yaptırımların kaldırılmasından sonra ekonomik avantajlardan faydalandığını ve bunu "bölgeyi istikrarsızlaştırma faaliyetlerine devam etmek için kullandığına" dikkat çekildi. Açıklamada, uluslararası toplum İran'ın karşısında yer almaya çağrıldı. Bahreyn de anlaşmayı imzalayan tüm taraflara bölgedeki barış ve huzurun sorumluluğunu göz önüne alarak, ABD ile benzer kararlar almaları çağrısında bulunuldu.