4.777 gizli pisti 599 uçağı var

Meksika
'da yayımlanan Noreste isimli haber sitesi, Sinaloa isimli uyuşturucu karteli
nin Meksika'nın ulusal havayolları Aeromexico'dan daha fazla uçağa sahip olduğunu yazdı. Hükümet yetkilileri 2006-2015 yılları arasında mafyanın Aeromexico'nun aralarında Cessna ve Boeing model uçaklar da bulunduğu 599 uçağa sahip olduğunu açıklamıştı. Rakamın Aeromexico'nun sahip olduğu uçakların 5 katı olduğu belirtiliyor. Sinaloa mafyasının sahip olduğu dev filo, faaliyetlerinin tüm hızla devam ettiğini kanıtlıyor. Vice Mexico'da geçen bir haberde ise bu hayret verici bilgi şu şekilde yorumlanıyor: "Yasal bir şirketten bahsetseydik, kartel 4 bin 777 gizli uçak pistiyle ülkenin en kazançlı şirketi olurdu. Pistlerin uzunluğu 500 metre ila 1 kilometre arasında değişiyor ve ülkenin kuzey eyaletlerindeki dağların kalbinde bulunuyor." EN İYİ PİLOTLARI KAPIYOR
Sinaloa karteli bu uçaklar için üst düzey pilotları işe alıyor. Jorge Gustavo Arevalo-Kessler isimli pilot Meksika'da 7 Nisan 2008'de yakalanmış ve ABD'de yakalanmıştı. Almanya doğumlu Kessler, Meksika Hava Kuvvetleri'nin eski bir kaptanıydı. Sinaloa kartelinin lideri Joaquin Guzman
'ın (El Chapo
-Bücür) emriyle yüzlerce pilota eğitim vermişti. Kessler, El Chapo'nun örgütüne katılmak için kendisine Emirates Havayolları tarafından yapılan çok cazip bir teklifi bile reddetmişti. Uyuşturucu karteliyle çalışmayı tercih ederek hayatının hatasını yapan Kessler, tonlarca kokaini 1989'dan itibaren Ekvador, Venezüella, Panama ve Meksika'dan farklı destinasyonlara taşımıştı. Meksika Devlet Başkanı Carlos Salinas de Gortari'nin da şahsi pilotluğunu yapan Kessler'in adı 1990'da "Orman Hizmetleri Skandalı"na karışmış. CIA
'nın gün yüzüne çıkardığı skandalda yangınla mücadele kullanılan devlete ait uçakların başka amaçlarla özel şirketlere kiralandığı, satıldığı belirlenmişti. Söz konusu uçaklardan birinin 1 milyar dolar değerinde kokain taşıdığı gündeme bomba gibi düşmüştü.