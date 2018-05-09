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, uluslararası alanda itibar kaybediyor

, 'nin ayrılma kararının ardından diğer ülkelerin, 'la yapılan nükleer anlaşmaya bağlı kalmasını takdir etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD ile İran'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasıyla ilgilendiğine inanıyoruz." denilerek, gerginliğin hiçbir tarafın yararına olmadığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 17:03
ABD, uluslararası alanda itibar kaybediyor

Diğer beş ülkenin anlaşmaya bağlılıklarının takdir edildiği açıklamada, bu bağlılığın, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrara katkı sağlayacağı kaydedildi.

'ın ve 'la dostane ilişkiler ve iş birliği ide olduğuna işaret edilen açıklamada, Umman'ın gelişmeleri takip edeceği, bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunması için elinden gelen çabayı sarf edeceği aktarıldı.

Son dakika: ABD İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildi

Körfez ülkelerinden , Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, ABD Başkanı 'ın, İran nükleer anlaşmasından ayrılması kararını desteklediklerini açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD asla sözünü tutmadı

ABD Başkanı Trump, dün 'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini duyurmuştu.

İMZA KOYANLAR, ANLAŞMANIN KORUNMASINI İSTİYOR

Söz konusu anlaşma, eski ABD Başkanı döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin () daimi üyeleri (ABD, , Çin, ve ) ile ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.

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ABD, uluslararası alanda itibar kaybediyor
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