ABD, uluslararası alanda itibar kaybediyor

Diğer beş ülkenin anlaşmaya bağlılıklarının takdir edildiği açıklamada, bu bağlılığın, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrara katkı sağlayacağı kaydedildi.

Umman'ın ABD ve İran'la dostane ilişkiler ve iş birliği içinde olduğuna işaret edilen açıklamada, Umman'ın gelişmeleri takip edeceği, bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunması için elinden gelen çabayı sarf edeceği aktarıldı.

Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran nükleer anlaşmasından ayrılması kararını desteklediklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini duyurmuştu.

İMZA KOYANLAR, ANLAŞMANIN KORUNMASINI İSTİYOR

Söz konusu anlaşma, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) ile Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.