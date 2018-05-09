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’da cezaevindeki ayaklanmada 6 ölü

'da cezaevinde çıkan ayaklanmada 6 kişinin öldüğü bildirildi. 'da ile bağlantılı terör suçlusu mahkumlar tarafından çıkarılan ayaklanmaya güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında çatışma çıktı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 11:47
Endonezya’da cezaevindeki ayaklanmada 6 ölü

'nın güneyindeki Depok bölgesindeki Mako Brimob Cezaevi'nde ile bağlantılı terör suçlusu mahkumlar tarafından çıkarıldığı belirtilen ayaklanmaya terörle mücadele güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında çatışma çıktığı ifade edildi.

5'İ GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Cakarta Emniyet Müdürlüğü, çıkan olaylarda 5'i ve 1'i mahkum olmak üzere 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Yerel basında yer alan haberlerde ise mahkumların ele geçirdikleri silahlarla birkaç polisi rehin aldıkları, yaralıların da olabileceği iddia edildi.

Öte yandan Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, cezaevinde yaşanan olayların terörle bağlantısı olmadığını savundu. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polisin, durumu kontrol altına almaya çalıştığı ve ayaklanmayı sonlandırmak için mahkumlarla görüşmelere başladığı bilgisi verildi.

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Endonezya’da cezaevindeki ayaklanmada 6 ölü
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