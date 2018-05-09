Suriye konulu 9. Astana toplantısı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, başkent Astana'da yapılacak Suriye konulu 9. Astana toplantısının 14-15 Mayıs'ta düzenleneceğini bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran ile rejim ve muhaliflerin katıldığı toplantıların 9. turunun 14-15 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu.

ABD VE ÜRDÜN DAVET EDİLDİ

Açıklamada, toplantıya gözlemci ülkeler ABD ve Ürdün'ün de davet edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca görüşmelerde gerginliği azaltma bölgelerindeki son durum ile insani ve güven artırıcı önlemlerin ele alınacağı kaydedildi.

Kazakistan'daki Suriye konulu 8. Astana toplantısı, 21-22 Aralık 2017'de yapılmış, alıkoyulanların serbest bırakılması ve mayınların temizlenmesi konularında uzlaşılmıştı.