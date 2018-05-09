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konulu 9. toplantısı

Toplantılarının 9. turu 'ta yapılacak. Kazakistan 'ndan yapılan açıklamaya göre garantörleri Türkiye, Rusya ve İran olan konulu Astana toplantılarının 9. turu gerçekleştirilecek.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 10:13
Suriye konulu 9. Astana toplantısı

Kazakistan , başkent 'da yapılacak konulu 9. Astana toplantısının 'ta düzenleneceğini bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran ile rejim ve muhaliflerin katıldığı toplantıların 9. turunun 14-15 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu.

ABD VE ÜRDÜN DAVET EDİLDİ

Açıklamada, toplantıya gözlemci ülkeler ABD ve Ürdün'ün de davet edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca görüşmelerde gerginliği azaltma bölgelerindeki son durum ile insani ve güven artırıcı önlemlerin ele alınacağı kaydedildi.

Kazakistan'daki Suriye konulu 8. Astana toplantısı, 21-22 Aralık 2017'de yapılmış, alıkoyulanların serbest bırakılması ve mayınların temizlenmesi konularında uzlaşılmıştı.

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Suriye konulu 9. Astana toplantısı
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