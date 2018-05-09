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Tarihe geçecek müzayede

Amerikalı milyarder işadamı ve eşi ’ın sanat koleksiyonu, Christie’s müzayede evinde yla satışa çıkarıldı. 500 milyon dolardan fazla gelir bekleniyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018
Tarihe geçecek müzayede
Amerikalı milyarder işadamı ve eşi 'ın resim, heykel, seramik, mobilya ve dekoratif eserlerden oluşan sanat koleksiyonu, 'taki Christie's müzayede evinde yla satışa çıkarıldı. Christie's müzayede evinden yapılan açıklamada, koleksiyonun 19. ve 20. yüzyıl resim sanatı örneklerinin yer aldığı ilk bölümünün mezatının yapıldığı belirtildi. Dün satışa çıkarılan eserler arasında , Claude Monet, ve Henri Matisse gibi Avrupalı ressamların başyapıtları yer aldı. Müzayedenin bugünkü bölümünde ise Willem de Kooning, Edward Hopper, John Singer Sargent ve Georgia O'Keeffe gibi Amerikalı modernist ressamların eserleri yer alacak.

NAPOLYON'UN TATLI TABAĞI
Yarın ise çiftin mobilya, seramik ve dekorasyon parçalarının açık arttırmaya çıkarılması planlanıyor. Bunlar arasında 'un kullandığı bir seramik tatlı tabağının olduğu kaydediliyor. Müzayede evi, satışlardan 500 milyon dolardan fazla gelir elde edilmesini bekliyor. Satış gelirleri Rockefeller ailesinin desteklediği hayır kurumları arasında dağıtılacak. Standard Oil petrol şirketi kurucusu John D. Rockefeller'ın hayatta kalan son torunu David Rockefeller 2017 yılında 101 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Tarihe geçecek müzayede
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