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Savunma Bakanı: "Neredeyse tümünü vurduk”

Savunma Bakanı , İsrail ordusunun Devrim Muhafızlarına ait hedeflere karşı büyük bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti. Lieberman, 'deki İran'a ait alt yapı tesislerinin neredeyse tamamını vurduklarını bildirdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 10:42
İsrail Savunma Bakanı: Neredeyse tümünü vurduk”

Savunma Bakanı: "'ın altyapı tesislerinin neredeyse tümünü vurduk". İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin İran Devrim Muhafızlarına ait hedeflere karşı 'de çok büyük bir operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı , Suriye'deki İran'ın alt yapı tesislerinin neredeyse tümünün vurulduğunu açıkladı.

İRAN'IN VARLIĞI İSRAİL'E TEHDİT!

İsrail ve İran arasındaki gerginlik tırmanıyor. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Suriye'deki İran'ın alt yapı tesislerinin neredeyse tümünün vurulduğunu açıkladı. İsrail ordusu, İran'ın dün gece İsrail'e saldırmasının ardından Suriye'deki İran'ın varlığını hem İsrail'e hem de bölgenin güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu açıklayarak Suriye'deki İran'ın varlığına karşı sürekli hareket etmeye devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, Suriye'deki yerel kaynaklara göre, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında ve Kuneytra şehrinde bulunan askeri tesislere hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Alınan bilgiye göre onlarca İsrail füzesi Suriye hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi.

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İsrail Savunma Bakanı: "Neredeyse tümünü vurduk”
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