Kenya'da baraj yıkıldı: En az 27 ölü

Kenya polisi, Kenya'nın başkenti Nairobi'de gece yarısı barajın yıkılması sonucu en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis, başkent Nairobi'nin kuzeybatısındaki Nakuru kentine bağlı Solai'de dün gece şiddetli yağmur sonrası barajın yıkılması dolayısıyla en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis, felaketin meydana geldiği saatte çoğu insanın evde uyuduğunu ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

Kenya Kızılhaç'ı yaklaşık 500 ailenin meydana gelen felaketten etkilendiğini aktardı.

Nakuru Valisi Lee Kinyanjui, "Kayıpları bulabilmemiz için ailelerin bildirmeleri gerekiyor. Olayın yakın bir yerinde merkez kurduk" dedi.

Kenya'nın en büyük dördüncü şehri Nakuru ve etrafındaki köylerin patlamadan ağır hasar aldığı belirtildi.

Öte yandan, Kenya'da haftalardır devam eden şiddetli yağışlar sebebiyle ülke çapında ölüm oranının 159'a çıktığı aktarıldı.

Dün açıklanan hükümet istatistiklerine göre ise sel baskını sebebiyle ülkede 220 bin kişi yerlerinden edildi.

Kızılhaç geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Mart ayından bu yana en az 21 bin dönüm arazinin sular altında kaldığı, 20 bin hayvanın yaşamını yitirdiğini açıklanmıştı.